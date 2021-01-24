Юрист Егор Редин рассказал о новых штрафах для автомобилистов в 2021 году

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24 января 2021, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

фото: pixabay.com

Автомобилистам в 2021 году могут грозить ряд новых штрафов. Информацию о новых штрафах для автовладельцев раскрыл юрист Егор Редин. По сведениям юриста, в КоАП РФ появилась норма "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств".

Теперь за оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей можно получить предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей - "штраф за автохлам".

Автомобилиста могут наказать штрафом в размере до 2 тысяч рублей за мойку авто в запрещенных местах, от 1,5 до 4 тысяч рублей за остановку машины на газонах, цветниках и иных областях, занятых зелеными насаждениями, а также проезд транспортных средств по этим территориям.

За остановку, стоянку и проезд по детским и спортивным площадкам оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей.

С 2021 года статья об отказе от прохождения мед освидетельствования дополнена отягчающей частью — наличием в салоне несовершеннолетнего. Такого водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а прав лишить на срок до трех лет.

Юрист напомнил, что в этом году техосмотр потребуется легковым автомобилям, выпущенным в 2017, 2015, 2013, 2011 или старше. Новые автомобили не проходят ТО первые 4 года, а по прошествии периода нужно будет проходить его раз в 2 года, а для машин старше 10 лет — ежегодно.

Штрафовать за езду без диагностической карты пока не будут, но называть станут с марта 2022 года.