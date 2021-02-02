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В соцсетях возмущаются новыми выплатами для бедных: «А нельзя сделать нормальные зарплаты и пенсии»

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В соцсетях возмущаются новыми выплатами для бедных: «А нельзя сделать нормальные зарплаты и пенсии»
Sergey Galayko, globallookpress.com

Пользователи социальных сетей начали комментировать предложение Министерства промышленности и торговли РФ раздавать малоимущим денежные выплаты на продукты. Некоторые россияне восприняли такую помощь как унижение.

Минпромторг предложил обеспечить деньгами на продукты людей с низким доходом, беременных женщин, кормящих мам и детей.
В комментариях к этой новости на сайте издания URA.RU люди пишут: «А нельзя просто сделать нормальные зарплаты и пенсии и не унижать людей подачками», «Опять детишкам. А мы со своими пенсиями как ходили в магаз на экскурсию, так и будем. Ну спасибо», «Налоги идут на чужих детей. Лучше бы пенсионерам, которые пахали всю жизнь, платили», «А может лучше платить достойные зарплаты и пенсии?». (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Отметим,  в ведомстве уточнили, что  документ с предложением был направлен в правительство еще в декабре 2020 года, но вопрос реализации предложенных мер в кабмине сейчас не обсуждается.

ИЧ

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