В Минпромторге предложили ежемесячно переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты
2 февраля 2021, 07:09[ «Аргументы Недели» ]
Минпромторг выступил с инициативой об оказании продовольственной поддержки наиболее нуждающимся категориям россиян. Соответствующее предложение направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов.
В пресс-службе Минпромторга журналистам подтвердили, что документ с предложением был направлен в правительство еще в декабре 2020 года. Предлагается ежемесячно перечислять нуждающимся жителям страны средства на приобретение отечественных продуктов питания.
Есть информация о том, что в список лиц, которым окажут материальную поддержку, могут включить беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, которые находятся в учреждениях социальной сферы. В ведомстве, однако, подчеркнули, что вопрос реализации предложенных мер в кабмине в настоящий момент не обсуждается.
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