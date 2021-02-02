В Минпромторге предложили ежемесячно переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты

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2 февраля 2021, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

супермаркет, Zamir Usmanov/Global Look Press

Минпромторг выступил с инициативой об оказании продовольственной поддержки наиболее нуждающимся категориям россиян. Соответствующее предложение направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов.

В пресс-службе Минпромторга журналистам подтвердили, что документ с предложением был направлен в правительство еще в декабре 2020 года. Предлагается ежемесячно перечислять нуждающимся жителям страны средства на приобретение отечественных продуктов питания.

Есть информация о том, что в список лиц, которым окажут материальную поддержку, могут включить беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, которые находятся в учреждениях социальной сферы. В ведомстве, однако, подчеркнули, что вопрос реализации предложенных мер в кабмине в настоящий момент не обсуждается.