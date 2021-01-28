Карелова сообщила о выделении 9 млрд рублей для сотрудников соцучреждений

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28 января 2021, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Галина Карелова. Фото: сайт СФ

На выплаты сотрудникам социальных учреждений будет направлено свыше 9 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Эта дополнительная поддержка предназначена для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля.

Карелова напомнила, что в стране порядка 200 тысяч человек работают в интернатах и домах престарелых, 150 тысяч оказывают услуги на дому, еще 120 тысяч – в полустационарах и мобильных бригадах, которые помогают жителям сельской местности и отдаленных районов.

«Адресная поддержка должна быть оказана каждому соцработнику, которому она предназначена. Важно, чтобы положенные средства были доведены вовремя и в полном объеме. Сенаторы проведут тщательный мониторинг ситуации в регионах», – отметила сенатор.

Ранее Карелова рассказала, что женщинам разрешили работать дальнобойщиками, шкиперами и машинистами поездов.