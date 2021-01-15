Карелова рассказала, что женщинам разрешили работать дальнобойщиками, шкиперами и машинистами поездов

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15 января 2021, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Совет Федерации

Галина Карелова. Фото: сайт СФ

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что расширен список профессий, в которых женщины смогут добиться успеха.

С 1 января 2021 г. вступил в силу приказ министерства труда и социальной защиты РФ, утверждающий новый перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. В соответствии с этим документом список профессий, ограничивающий участие женщин, уменьшился с 456 до 100.

По словам парламентария, женщины, например, смогут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, боцманами, шкиперами и матросами на судне, машинистами электричек и скоростных поездов.

Ранее сообщалось, что гендерное неравенство в оплате труда будет преодолено через 100 лет.