Фадеев назвал незаконные акции в России провокацией

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1 февраля 2021, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Советник президента РФ, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что несанкционированные акции в России являются провокацией и не имеют отношения к защите прав.

Глава СПЧ отметил, что защита прав, свобод, прав отдельных групп населения - это все предполагает любое демократическое общество.

«То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношения ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. Никаких попыток как-то изменить жизнь к лучшему, конечно, нет. Это все то, что только ухудшает в конечном счете нашу жизнь», - заявил правозащитник.

Фадеев также отметил агрессивные настроения участников несанкционированных акций.

Ранее Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях.