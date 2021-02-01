Фадеев назвал незаконные акции в России провокацией
1 февраля 2021, 21:39[ «Аргументы Недели» ]
Советник президента РФ, глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что несанкционированные акции в России являются провокацией и не имеют отношения к защите прав.
Глава СПЧ отметил, что защита прав, свобод, прав отдельных групп населения - это все предполагает любое демократическое общество.
«То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношения ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. Никаких попыток как-то изменить жизнь к лучшему, конечно, нет. Это все то, что только ухудшает в конечном счете нашу жизнь», - заявил правозащитник.
Фадеев также отметил агрессивные настроения участников несанкционированных акций.
Ранее Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях.
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