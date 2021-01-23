Глава СПЧ Валерий Фадеев не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях во время несогласованных акций протеста. Эти акции незаконны, отметил он.

"Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий", - подчеркнул Фадеев. По его словам, несанкционированные акции проходят у нас в стране не первый раз. Как водится, задержания заканчиваются тем, что составляется акт об административном правонарушении и протестующих отпускают. Фадеев выразил уверенность, что и сейчас будет так же.

Фадеев призвал внимательно расследовать "вовлечение" детей и подростков в эти акции, назвав это "отвратительной историей".

Согласно данным "ОВД-Инфо", всего в России задержаны 2,5 тыс. человек. Больше всего — в Москве (945), Санкт-Петербурге (366) и Новосибирске (95).

Первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич считает, что акции в России имеют поддержку из-за рубежа.