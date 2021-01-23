Первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич считает, что акции в России имеют поддержку из-за рубежа

Аргументы Недели → Политика 13+

23 января 2021, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

здание Общественной палаты, фото: соцсети

Несанкционированные акции в России получают организационную и финансовую иностранную поддержку , сообщил сегодня первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Зарубежные спецслужбы "слушают разговоры силовиков, знают заранее обо всех действиях полицейских", - заявил Малькевич в своём Telegram-канале. Все, что происходит в области политики в этом году, связано, по его мнению, с выборами. Сегодня происходит "первый акт пьесы", которая пишется за границей.

МВД: Каждый факт провокационных действий в отношении полиции будет расследован.