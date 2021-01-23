Первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич считает, что акции в России имеют поддержку из-за рубежа
23 января 2021, 19:13[ «Аргументы Недели» ]
Несанкционированные акции в России получают организационную и финансовую иностранную поддержку , сообщил сегодня первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.
Зарубежные спецслужбы "слушают разговоры силовиков, знают заранее обо всех действиях полицейских", - заявил Малькевич в своём Telegram-канале. Все, что происходит в области политики в этом году, связано, по его мнению, с выборами. Сегодня происходит "первый акт пьесы", которая пишется за границей.
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