МВД: Каждый факт провокационных действий в отношении полиции будет расследован

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23 января 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции во время несанкционированных мероприятий получит правовую оценку.

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», - заявила Ирина Волк.

Московская полиция и Генпрокуратура предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что считает проведение незаконной акции 23 января недопустимым. По его словам, особенно недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних.