МВД: Каждый факт провокационных действий в отношении полиции будет расследован

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции во время несанкционированных мероприятий получит правовую оценку.
«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», - заявила Ирина Волк.
Московская полиция и Генпрокуратура предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что считает проведение незаконной акции 23 января недопустимым. По его словам, особенно недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних.