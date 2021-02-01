В Госдуме заявили, что позиции России в ПАСЕ сильно укрепились

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1 февраля 2021, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГД. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что позиции РФ в ПАСЕ сильно укрепились за этот год.

По его словам, сложилось устойчивое большинство тех, кто выступил против любых нападок в отношении российской делегации.

Руководитель делегации, зампредседателя ГД Петр Толстой также отметил, что все антироссийские заявления, которые могли прозвучать, прозвучали. Он подчеркнул, что представителям российской делегации удалось, долго и кропотливо разъясняя коллегам свою позицию, добиться, чтобы полномочия российской делегации были в полном объеме подтверждены.

«Если бы этого не случилось или они в какой‑то хотя бы малой степени были ущемлены, то, естественно, мы бы покинули ассамблею и это вызвало бы новый институциональный кризис в Совете Европы», - заявил зампредседателя ГД.

Ранее Толстой рассказал о хамских высказываниях украинской делегации в ПАСЕ.