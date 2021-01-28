Петр Толстой рассказал о хамских высказываниях украинской делегации в ПАСЕ

Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы и ассамблеи Петр Толстой рассказал, что члены украинской делегации в ПАСЕ позволяли себе хамские высказывания в адрес России.
Например, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил Толстому: "Это там вы граф Толстой, а здесь просто … простой!". Вице-спикер, обращаясь к председателю ПАСЕ, отметил, что такие высказывания, "как и оскорбление страны, делегации и президента России Владимира Путина на площадке ассамблеи недопустимы". У украинских коллег отсутствует минимальная культура.
Ранее Петр Толстой заявил, что делегация России не пойдёт ни на какие ультиматумы и покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если на сессии поддержат ограничение полномочий хотя бы одного из её членов,
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