Петр Толстой рассказал о хамских высказываниях украинской делегации в ПАСЕ

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28 января 2021, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Петр Толстой. Фото: сайт Госдума РФ

Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы и ассамблеи Петр Толстой рассказал, что члены украинской делегации в ПАСЕ позволяли себе хамские высказывания в адрес России.

Например, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил Толстому: "Это там вы граф Толстой, а здесь просто … простой!". Вице-спикер, обращаясь к председателю ПАСЕ, отметил, что такие высказывания, "как и оскорбление страны, делегации и президента России Владимира Путина на площадке ассамблеи недопустимы". У украинских коллег отсутствует минимальная культура.

Ранее Петр Толстой заявил, что делегация России не пойдёт ни на какие ультиматумы и покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если на сессии поддержат ограничение полномочий хотя бы одного из её членов,