Толстой: ни на какие ультиматумы российская делегация не согласится, если ее полномочия ограничат, выйдет из ПАСЕ

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28 января 2021, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Делегация России не пойдёт ни на какие ультиматумы и покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если на сессии поддержат ограничение полномочий хотя бы одного из её членов.

Об этом 28 января заявил руководить российской делегации, вице-спикер Госдумы и ассамблеи Пётр Толстой.

Сегодня ПАСЕ обсуждает полномочия российской делегации. Профильный комитет ассамблеи рекомендовал их ратифицировать.

"Конечно, ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году", — заявил Пётр Толстой во время сессии.

Ранее Толстой перед началом сессии сообщал: "Повестка январской сессии довольно насыщенная, предстоит избрать главу ПАСЕ, заместителя генерального секретаря Совета Европы, судей ЕСПЧ. Большое внимание, конечно, будет уделено пандемии COVID-19 и связанным с этим проблем".