Пушков считает, что не нужно драматизировать смену власти в Молдавии
1 февраля 2021, 17:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что изменения в Молдавии после смены власти в республике не будут иметь таких драматических последствий, как после госпереворота на Украине.
Сенатор также добавил, что ставшая президентом «откровенно прозападная» Майя Санду уже начала разыгрывать антироссийскую карту. Тем не менее, по словам Пушкова, «изменения там не такие драматичные, как после госпереворота на Украине».
Он также добавил, что Вашингтон переносит свое политическое противостояние с Москвой на постсоветское пространство.
Ранее Пушков призвал прекратить попытки России понравиться Западу.
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