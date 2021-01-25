Пушков призвал прекратить попытки России понравиться Западу

Аргументы Недели → Политика 13+

25 января 2021, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных стран о России. По его словам, этот «пережиток пора оставить в прошлом».

«У нас, в России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе … Это пережиток конца 1980-1990-ых, когда главной целью стало одно - понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом», - высказал он.



Пушков напомнил о статье в «не самой влиятельной газете», которую «повсеместно цитировали», а также о высказывании экс-помощницы Дональда Трампа, которое стало «на полдня одной из главных новостей в стране». Сенатор не стал уточнять, о каком именно материале идет речь. При этом он призвал понять негативное отношение Запада к Москве.

«Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они - судьи, они выносят оценки, а мы - подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать», - добавил Пушков.

Парламентарий отметил, что США не имеют ни морального, ни политического права играть роль судьи после последних событий в собственной стране, «окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры». Россия имеет право на собственные критерии и собственные оценки своих действий, резюмировал он.