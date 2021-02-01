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В России законодательно отрегулируют открытие представительств иностранными IT-компаниями

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России законодательно отрегулируют открытие представительств иностранными IT-компаниями
Фото: сайт Госдума РФ

Комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными IT-компаниями представительств в России.

В первую очередь нововведения коснутся интернет-компаний, включенных в реестр операторов распространения информации.

По словам председателя профильного думского комитета Александра Хинштейна, «даже те представительства иностранных интернет-компаний, которые на данный момент существуют на территории России, нельзя назвать полноценно действующими, потому что коммерческая деятельность зачастую ведется не через них».

Кроме этого, также будут представлены меры по ужесточению ответственности за нарушения законодательства в области персональных данных.

Ранее в Совфеде выступили против произвола цифровой диктатуры американских IT-гигантов.

ДВа

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