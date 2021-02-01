«Навальный безбожно врет», Киселёв объяснил, зачем снял фильм о «дворце-апарт-отеле» в Геленджике

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1 февраля 2021, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал "Подъем"

Фото: YouTube

«Навальный безбожно врет. Он показывает то, чего не видел, развод лохов» - такими яркими эпитетами и словесными оборотами начал свой фильм о «дворце Путина» на канале «России 1» Дмитрий Киселев. Зачем вообще понадобилось это кино?

Телеведущий рассказал, что российскому югу нужна реклама, а уж про такие объекты лучше, чем его канал, никто рассказать бы не сумел. Киселев порадовался, что у нас появляются необычные туристические объекты, которые могут быть очень прибыльными, потому что строятся для богатых.

«Состоятельные люди были ограничены в перемещении и оставались на отдых в России, что очень радует. Везде в мире есть дорогие виллы… А у нас состоятельные люди должны жить в картонных коробках? Что мы сняли – это логично, потому что у нас самая популярная программа на российском телевидении. Кто ещё должен был там оказаться, если не мы? Навальный представил фальшак, который возбудил публику. Мы показали, что это абсолютно не так, что это тупизм. Мы показали реальность», - объяснил ситуацию Киселев.

Нашелся владелец «дворца Путина» в Геленджике?