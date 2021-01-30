Нашелся владелец «дворца Путина» в Геленджике?

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30 января 2021, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Открытые медиа

Фото: YouTube

Неужели и правда нашелся владелец "дворца Путина"? Этим вопросом задается практически весь российский сегмент Интернета. Вчера Mash опубликовал видео объекта в Геленджике, о котором в своем расследовании говорил Алексей Навальный с прогулкой по самой обсуждаемой стройке интернета и попросил отозваться владельца этого великолепия.

И он отозвался. Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу, по крайней мере бизнесмен дал интервью и рассказал, что пока там идет стойка, а в последствии будет апарт-отель и это всего лишь объект туристического бизнеса.

Однако главный редактор канала Максим Иксанов не учел, что обнаружив владельца "дворца Путина" он сам окажется в центре внимания . По данным издания «The Insider», Иксанов живёт в доме, который принадлежит управлению делами президента. Речь идёт о жилом доме на Трёхгорном Валу. Среди соседей Иксанова там значатся вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, семья бывшего руководителя администрации президента Сергея Иванова и сыновья премьер-министра Михаила Мишустина.