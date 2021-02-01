В Челябинской области будут судить бывшую сотрудницу минздрава
1 февраля 2021, 13:28[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Арину Устюгову обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Как сообщали «Аргументы недели», бывшую начальницу управления лекарственного обеспечения здравоохранения Челябинской области 15 декабря задержали при получении взятки в размере 512 тысяч рублей от представителя коммерческой компании. Установлено, что чиновница предоставляла фирме данные о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием спинальная мышечная атрофия, нуждающихся в лекарственном препарате «Спинраза».
Сегодня, 1 февраля, стало известно, что прокуратурой Центрального района утверждено обвинительное заключение в отношении чиновницы, дело направлено в суд. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 млн. рублей.
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