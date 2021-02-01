В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

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1 февраля 2021, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

календарь, фото: pixabay.com

Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, но с шестидневной рабочей неделей. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что россиянам придется отработать шесть дней на предпоследней неделе месяца – с 15 по 20 февраля.

Ранее в Роструде перечислили выходные дни в 2021 году.