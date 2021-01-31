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Аргументы Недели Общество 13+

Пассажиры поезда не захотели слушать «семейные разборки» Садальского

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажиры поезда не захотели слушать «семейные разборки» Садальского
Станислав Садальский. Фото: соцсети

Актер Станислав Садальский в компании коллеги Ольги Богдановой ехал из Москвы в Петербург. Их репетиции пассажирами в вагоне были восприняты неоднозначно. Некоторые решили, что все происходит всерьез.

Садальский и Богданова были задействованы в одном спектакле, где играли мужа и жену. Во время поездки актеры решили отрепетировать одну из сцен. Соседи по купе заявили им, что они с матерью не хотят слушать чужие скандалы. Это смутило артистов, они вспомнили, что не на сцене, и разошлись.

Утром выяснилось, что возмутившийся сосед — никто иной как певец Олег Погудин. Артист простил знаменитостей за громкую репетицию и сделал на память с ними несколько снимков. "Расстались по-доброму", - подытожил Садальский.

НС

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