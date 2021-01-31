Пассажиры поезда не захотели слушать «семейные разборки» Садальского
31 января 2021, 22:46[ «Аргументы Недели» ]
Актер Станислав Садальский в компании коллеги Ольги Богдановой ехал из Москвы в Петербург. Их репетиции пассажирами в вагоне были восприняты неоднозначно. Некоторые решили, что все происходит всерьез.
Садальский и Богданова были задействованы в одном спектакле, где играли мужа и жену. Во время поездки актеры решили отрепетировать одну из сцен. Соседи по купе заявили им, что они с матерью не хотят слушать чужие скандалы. Это смутило артистов, они вспомнили, что не на сцене, и разошлись.
Утром выяснилось, что возмутившийся сосед — никто иной как певец Олег Погудин. Артист простил знаменитостей за громкую репетицию и сделал на память с ними несколько снимков. "Расстались по-доброму", - подытожил Садальский.
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