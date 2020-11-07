Садальский написал в сети, что Первый канал подал на него в суд из-за шоу

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7 ноября 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Стас Садальский, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер Станислав Садальский считает, что Первый канал ради своего пиара подал на него в суд за клевету после высказывания о скандале вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего телеканала Романа Будникова. Садальский сообщил в Instagram об иске телевезионщиков.

Дочь телеведущего Александра Будникова прошла слепой отбор в шоу "Голос", к ней повернулись все четверо членов жюри: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Девушка выбрала в качестве наставника Басту.

Стас Садальский назвал эту участницу "Голоса" очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку.

В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски в отношении Садальского, политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, которые якобы выступали с ложными обвинениями в адрес шоу.

По мнению Садальского, реакция телеканала на его заявление - "очередной пиар-ход".