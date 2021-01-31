Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева: пожилые люди легче переносят вакцинацию

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31 января 2021, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Более мягкое воздействие вакцинации на пожилых людях можно объяснить особенностями иммунной системы человека в разном возрасте. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.

У молодых иммунная система в ответ на введение чужеродного белка тут же начинает борьбу с ним. У людей старшего возраста "такого резерва нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции".

Ткачева сообщила, что в настоящее время в Москве от COVID-19 привиты уже 90% жителей домов престарелых.

Ранее врач Ирина Ярцева напомнила отличия симптомов коронавируса от гриппа.