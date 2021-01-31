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В Москве закрыли еще две станции метро, поезда проезжают мимо

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве закрыли еще две станции метро, поезда проезжают мимо
метро, фото: pixabay.com

Московский департамент транспорта сообщил, что закрыты еще две станции столичного метрополитена. 31 января в центре города усилены меры безопасности из-за несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, улицы оцеплены полицией.

«Мосметро: По требованию полиции на вход и выход закрыта станция "Красносельская". Поезда проезжают мимо. Будьте внимательны», - пояснили в ведомстве.

Также департамент сообщил, что поезда проезжают без остановки станцию «Сокольники». Она закрыта на вход и выход.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецназа ОМОН Росгвардии установили полевую кухню на Трубной площади в центре Москвы.

Другие закрытые станции или ограничения в работе метро можно посмотреть здесь

БА

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