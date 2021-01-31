В Москве закрыли еще две станции метро, поезда проезжают мимо
31 января 2021, 14:41[ «Аргументы Недели» ]
Московский департамент транспорта сообщил, что закрыты еще две станции столичного метрополитена. 31 января в центре города усилены меры безопасности из-за несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, улицы оцеплены полицией.
«Мосметро: По требованию полиции на вход и выход закрыта станция "Красносельская". Поезда проезжают мимо. Будьте внимательны», - пояснили в ведомстве.
Также департамент сообщил, что поезда проезжают без остановки станцию «Сокольники». Она закрыта на вход и выход.
Ранее сообщалось, что сотрудники спецназа ОМОН Росгвардии установили полевую кухню на Трубной площади в центре Москвы.
Другие закрытые станции или ограничения в работе метро можно посмотреть здесь.
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