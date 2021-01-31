В Москве закрыли или ограничили работу еще нескольких станций метро
31 января 2021, 12:56[ «Аргументы Недели» ]
Департамент транспорта Москвы сообщил, что на вход и выход закрыты несколько станций столичного метро. Отмечается, что в центре города усилены меры безопасности, улицы оцеплены полицией из-за несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.
«Мосметро: по требованию полиции на вход и выход закрыты станции "Сухаревская" и "Красные ворота". Поезда проезжают эти станции без остановок», - пояснили в ведомстве.
Также ограничена работа станций метро «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская». Они работают только на вход.
Ранее сообщалось, что сотрудники спецназа ОМОН Росгвардии установили полевую кухню на Трубной площади в центре Москвы.
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