В Москве закрыли или ограничили работу еще нескольких станций метро

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2021, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

метро, фото: pixabay.com

Департамент транспорта Москвы сообщил, что на вход и выход закрыты несколько станций столичного метро. Отмечается, что в центре города усилены меры безопасности, улицы оцеплены полицией из-за несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

«Мосметро: по требованию полиции на вход и выход закрыты станции "Сухаревская" и "Красные ворота". Поезда проезжают эти станции без остановок», - пояснили в ведомстве.

Также ограничена работа станций метро «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская». Они работают только на вход.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецназа ОМОН Росгвардии установили полевую кухню на Трубной площади в центре Москвы.