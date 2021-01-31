Росгвардия развернула полевую кухню недалеко от метро Трубная, закрыты восемь станций метро

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31 января 2021, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ОМОН, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники спецназа ОМОН Росгвардии установили полевую кухню на Трубной площади в центре Москвы, чтобы угощать чаем всех желающих. Известно, что в центре столицы усилены меры безопасности, закрыты восемь станций метро, в том числе Цветной бульвар.

В источнике говорится, что полевую кухню установили недалеко от метро Трубная, любой человек сможет выпить горячий чай, чтобы согреться. Отмечается, что для пешеходов и автомашин перекрыт Рождественский бульвар, ведущий от Трубной площади к Чистым прудам. Станция метро Чистые пруды оцеплена полицией, но работает в штатном режиме.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ранее сообщали, что 31 января до особого распоряжения будут закрыты некоторые станции метро: «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город». Кроме того, по требованию властей возможны ситуативные закрытия некоторых центральных станций, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.