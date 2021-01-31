В сеть попало видео, как водитель выталкивает ребёнка из маршрутки в Южно-Сахалинске

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31 января 2021, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В социальные сети попала видеозапись, как водитель выталкивает ребёнка-школьника из маршрутки в Южно-Сахалинске. Подросток пытался оплатить за проезд в маршрутном микроавтобусе, но его проездной не сработал по какой-то причине.

Водитель предложил пассажиру выйти из маршрутки. Мальчик отказался. Тогда водитель остановил микроавтобус, зашел в салон и схватил школьника за руки. Подросток начал сопротивляться, ударил водителя. Тогда мужчина стащил мальчика с сиденья за ногу и вытолкнул на улицу.

Губернатор региона Валерий Лимаренко потребовал разобраться в ситуации. По оценке Лимаренко, «такое обращение с ребёнком, чем бы оно ни было продиктовано, недопустимо». Водитель на время прокурорской проверки отстранён от работы.

Кондуктор высадила из автобуса 16-летнего подростка в 20-градусный мороз, так как у него не проходила оплата за проезд банковской картой. Инцидент произошел в Кировской области.