Кондуктор высадила из автобуса подростка в 20-градусный мороз, так как у него не проходила оплата банковской картой

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 января 2021, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Кондуктор высадила из автобуса 16-летнего подростка в 20-градусный мороз, так как у него не проходила оплата за проезд банковской картой. Инцидент произошел днем 11 января на трассе "Киров - Кирово-Чепецк" в Кировской области.

О происшествии мать подростка написала в одном из городских пабликов. По словам женщины, у ее сына не прошла оплата за проезд по карте, кондуктор высадила подростка. Он сел в другой автобус. К счастью, юноше помогла незнакомая женщина, пассажирка заплатила за его проезд.

По данному факту прошла прокурорская проверка. Прокуроры решили, что кондуктор нарушила права ребенка: "Оставление подростка на улице в зимний период", при сильном морозе могло создавать угрозу его жизни и здоровью. Надзорное ведомство внесло представление начальнику транспортного предприятия ООО "К-Ч ПТП-1", потребовав наказать виновных.