В ДНР назвали сроки начала вакцинации от коронавируса «Спутником V»

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31 января 2021, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко сообщил, что в республике готовы к вакцинации против новой коронавирусной инфекции Спутником V. 31 января Москва доставила первые несколько тысяч доз препарата.

«Сегодня вакцину распределили и сегодня мы ее доставим в вакционные кабинеты. Всего их в республике 38 в разных городах. Но, учитывая, что партия пробная, мы решили ее распределить на 10 прививочных кабинетов в городе Донецке. Завтра с 15.00 (совпадает с мск) начинается прививочная кампании», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала принятие законопроекта, который даст возможность регистрировать привезенные на территорию страны вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке, кроме российской.