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Врачам платят за выявление у пациента онкологии. Правительство направит 1,1 млрд рублей на выплаты медикам

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: government.ru

Врачам платят за выявление у пациента онкологии. Правительство направит 1,1 млрд рублей на выплаты медикам
фото: pixabay.com

Более 1,1 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Правительство направит деньги на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов.

Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие доплаты врачи и медперсонал получают с 2020 года, - сообщается на сайте кабмина. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.

Специалисты Фонда рака легких рассказали, какие симптомы свидетельствуют об онкологическом заболевании.

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