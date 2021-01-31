Врачи назвали неочевидный симптом рака легких

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 января 2021, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

мужчина, фото: pixels.com

Специалисты Фонда рака легких рассказали, какие симптомы свидетельствуют о заболевании. Отмечается, что онкология может привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода.

Ученые отметили, что изменения голоса, в том числе охриплость, является признаком рака легких, на который не всегда обращают внимание. Причиной ее возникновения может быть то, что давление опухоли на гортанный нерв, который находится в грудной клетке, уточнили эксперты. При этом, добавили медики, охриплость вызывает паралич, ослабление нерва или приводит к параличу голосовой связки.

В Фонде пояснили, что к основным причинам возникновении рака легких относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию.