Врачи назвали неочевидный симптом рака легких

31 января 2021, 09:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Специалисты Фонда рака легких рассказали, какие симптомы свидетельствуют о заболевании. Отмечается, что онкология может привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода.
Ученые отметили, что изменения голоса, в том числе охриплость, является признаком рака легких, на который не всегда обращают внимание. Причиной ее возникновения может быть то, что давление опухоли на гортанный нерв, который находится в грудной клетке, уточнили эксперты. При этом, добавили медики, охриплость вызывает паралич, ослабление нерва или приводит к параличу голосовой связки.
В Фонде пояснили, что к основным причинам возникновении рака легких относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию.
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