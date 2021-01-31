В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса, 485 - умерли

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31 января 2021, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 850 439 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 31 января.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 997 (10,9%) без клинических проявлений … 485 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 040 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2284, Санкт-Петербурге – 2160, Московской области – 1082, Нижегородской области- 464 и Воронежской области – 375.

Темп прироста по стране составляет 0,48%.