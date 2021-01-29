Инфекционист Вознесенский перечислил симптомы, которые часто принимают за коронавирус

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 января 2021, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

человек в маске, фото: pixels.com

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что люди склонны принимать симптомы обычной простуды за проявление новой коронавирусной инфекции. Эксперт объяснил, как их отличить.

Вознесенский отметил, что коронавирус – это заболевание из группы ОРВИ, а для них характерны поражение дыхательной системы и интоксикационный синдром.

«Для определенного ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие, но, тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться», - пояснил он в беседе радио Sputnik.

Говоря о втором симптоме, Вознесенский уточнил, что к нему относятся головная боль, ломота в теле и повышение температуры. По его словам, они характерны при заражении любой инфекцией, в том числе коронавирусе: «В этом случае, чтобы поставить правильный диагноз, нужны лабораторные исследования».

Врач добавил, что иногда COVID-19 «заболевают» люди с повышенной тревожностью, склонные к депрессивным проявлениям. Такие пациенты могут ощущать симптомы, хотя при этом совершенно здоровы, подчеркнул он.

«Но нельзя сказать, что это однозначно приведет к заражению коронавирусом. В стационар попадает крайне мало людей с психосоматической патологией», - заключил эксперт.