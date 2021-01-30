Два сотрудника Роспотребнадзора арестованы в Москве по делу о крупной взятке
30 января 2021, 21:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Два сотрудника Роспотребнадзора и руководитель испытательного лабораторного центра "Экология" арестованы столичным судом по делу о о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.
Арестованы заместитель главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов. Предполагаемый взяткодатель, глава центра "Экология" Александр Малютин, также под арестом.
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