Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова получил 6,5 лет тюрьмы
27 января 2021, 17:40[ «Аргументы Недели» ]
В Брянске сегодня вынесли приговор сыну бывшего вице-губернатора Максиму Резунову. Он признан виновным в смертельном ДТП. Его осудили на 6,5 лет колонии общего режима и на 2,5 года лишили водительских прав.
Во время последнего слова Максим Резунов признался в содеянном и попросил прощения. Еще до суда он выплатил семье погибшего 3 миллиона рублей.
Смертельная авария произошла в Брянске в ночь на 18 сентября 2020 года. 33-летний Резунов, управляя внедорожником Volkswagen Touareg в пьяном состоянии, врезался в Toyota Will, машину от удара отбросило на встречный автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель Toyota был госпитализирован и позже умер в больнице. Резунов с места ДТП скрылся.
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