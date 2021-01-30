В России за сутки умерли 512 пациентов с коронавирусом

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30 января 2021, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

больничные койки, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в РФ скончались 512 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа 68 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 64 – в Санкт-Петербурге, 35 – в Московской области. В общей сложности жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии в России стали 72 697 человек.

Ранее в субботу стало известно, что за сутки количество случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 19 032.