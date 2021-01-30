В России за сутки умерли 512 пациентов с коронавирусом
30 января 2021, 11:41[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в РФ скончались 512 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа 68 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 64 – в Санкт-Петербурге, 35 – в Московской области. В общей сложности жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии в России стали 72 697 человек.
Ранее в субботу стало известно, что за сутки количество случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 19 032.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.