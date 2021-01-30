В России за сутки выявили 19 032 случая заражения COVID-19
30 января 2021, 11:13[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 19 032. Об этом заявили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 001 (10,5%) зараженных нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии на территории России выявили 3 832 080 случаев заболевания коронавирусом нового типа.
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