В России за сутки выявили 19 032 случая заражения COVID-19

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30 января 2021, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 19 032. Об этом заявили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 001 (10,5%) зараженных нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии на территории России выявили 3 832 080 случаев заболевания коронавирусом нового типа.