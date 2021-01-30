Онищенко убежден, что в сезон инфекций россиянам следует носить маски

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2021, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

медицинские маски, pixabay.com

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что россиянам в сезон подъема заболеваемости ОРВИ следует носить маски.

Геннадий Онищенко уточнил, что использовать защитные маски гражданам желательно даже после завершения пандемии COVID-19, поскольку грипп и ОРВИ это тоже тяжелые для организма инфекционные заболевания.

Бывший главный санитарный врач России также считает, что людям, которые переболели коронавирусом нового типа или сделали прививку, все равно следует носить маски во время подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

Ранее сегодня стало известно, что Онищенко сделал прививку от COVID-19.