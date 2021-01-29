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Медведев не исключает блокировки своих аккаунтов в западных соцсетях

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Медведев не исключает блокировки своих аккаунтов в западных соцсетях
Дмитрий Медведев. Фото: сайт СБ

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допускает возможность блокировки его аккаунтов в зарубежных социальных сетях.

«Конечно, могут заблокировать, никаких сомнений», - сказал Медведев, напомнив, что ранее в соцсетях неоднократно блокировали его коллег, хотя его самого такие меры обходили стороной. Он также отметил, что угроза блокировки не влияет на содержание его постов.

По словам зампреда Совбеза, зарубежные интернет-компании поступают несправедливо по отношению к своим пользователям, единолично решая, от какой информации их оградить. Медведев отметил, что внутренние правила для них оказываются важнее общего законодательства.

Ранее в Совфеде выступили против произвола цифровой диктатуры американских IT-гигантов.

ДВа

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