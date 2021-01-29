Эксперт Бушуев считает, что президент заставил правительство начать стимулировать спрос

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2021, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Политики в новом году, особенно с учетом выборов, будет достаточно. Даже небольшие движения могут оказаться тектоническими сдвигами, а страну ждут несколько сюрпризов. Так считает независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

Он напомнил, что правительство под прямым давлением президента вынуждено было вместо жесткой монетаристской политики, когда максимально экономят и копят резервы, начать фактически стимулировать спрос.

«В учебниках это называют «разбрасывать деньги с вертолета». С учетом того, какой это оказало восстанавливающий эффект на экономику, мы можем ожидать, что опыт будет в разных формах повторяться», ­- заявил эксперт.

Самый очевидный выбор, по мнению Бушуева, это прямые пособия от федерального центра гражданам на некие простые и значимые цели - на детей, на пенсионеров, особенно в преддверии выборов.

«Именно прямые и просто считаемые. Устраивать сложные расчеты времени просто нет», - сказал он.

Эксперт также предположил, что другой группой «сюрпризов» может быть перестройка и освобождение целых ниш, где появится простор для новых игроков, и прежде всего для малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что российские власти продолжат политику затягивания поясов, в отличие от США и Европы.