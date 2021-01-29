Эксперт Бушуев считает, что президент заставил правительство начать стимулировать спрос

Политики в новом году, особенно с учетом выборов, будет достаточно. Даже небольшие движения могут оказаться тектоническими сдвигами, а страну ждут несколько сюрпризов. Так считает независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.
Он напомнил, что правительство под прямым давлением президента вынуждено было вместо жесткой монетаристской политики, когда максимально экономят и копят резервы, начать фактически стимулировать спрос.
«В учебниках это называют «разбрасывать деньги с вертолета». С учетом того, какой это оказало восстанавливающий эффект на экономику, мы можем ожидать, что опыт будет в разных формах повторяться», - заявил эксперт.
Самый очевидный выбор, по мнению Бушуева, это прямые пособия от федерального центра гражданам на некие простые и значимые цели - на детей, на пенсионеров, особенно в преддверии выборов.
«Именно прямые и просто считаемые. Устраивать сложные расчеты времени просто нет», - сказал он.
Эксперт также предположил, что другой группой «сюрпризов» может быть перестройка и освобождение целых ниш, где появится простор для новых игроков, и прежде всего для малого и среднего бизнеса.
Ранее сообщалось, что российские власти продолжат политику затягивания поясов, в отличие от США и Европы.