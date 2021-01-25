Российские власти продолжат политику затягивания поясов, в отличие от США и Европы

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 января 2021, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

После окончания пандемии мировая экономика ощутит всплеск потребления и возвращение к докризисным показателям в туристической и развлекательной сферах. Существующий уровень потребления поддерживается многими зарубежными странами благодаря вливаниям средств из государственных бюджетов. Россия является государством-исключением данного праздника жизни. Так как основной приоритет правительства РФ является накопление резервов, поддержки отечественной экономики ожидать не придётся.



Британский еженедельник Economist сообщает, что перспективы улучшения мировой экономики уже заметны. Заявления авторитетного журнала подтверждаются действиями американского правительства, которое решило продолжить вливать в свою экономику дополнительные средства.



Известный экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман считает, что текущий год будет положительным для экономики. Он порекомендовал новому американскому лидеру Джозефу Байдену не бояться увеличения государственного долга и не беспокоиться о возвращении инфляции.



Противоположной точки зрения придерживается министр финансов России Антон Силуанов. Он считает, что призывы оживления экономики посредством государственного финансирования являются заблуждением. Возможно, по этой причине власти продолжили в 2020 году политику накопления резервов и не смогли потратить запланированные в размере 23 миллиардов рублей средства на государственные цели.



