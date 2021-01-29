Путин поручил проиндексировать зарплаты с 1 февраля

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29 января 2021, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экономика сегодня

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты работающим гражданам.

С 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции. Повышение окладов в 2021 году составит 4,9%.

Планируется, что индексация затронет всех работников без исключения. Отказ от необходимого перерасчета будет считаться нарушением законодательства.

Кроме того, владельцы компаний должны пересмотреть размер зарплат сотрудников, которые получают меньше обновленного МРОТ.

Ранее Путин рассказал, как относится к зарплатам топ-менеджеров госкорпораций.