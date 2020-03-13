Путин рассказал, как относится к зарплатам топ-менеджеров госкорпораций

Президент России Владимир Путин признался, что его «коробит» от зарплат российских топ-менеджеров. При этом он объяснил, почему руководство госкорпораций получает такие заоблачные суммы.
«Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше», - рассказал президент.
Глава государства отметил, что одно время в России складывалась похожая ситуация на рынке гражданской авиации. Тогда иностранным пилотам, работающим в России, выплачивали зарплаты, достойные Европы и США.