Путин рассказал, как относится к зарплатам топ-менеджеров госкорпораций

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13 марта 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин признался, что его «коробит» от зарплат российских топ-менеджеров. При этом он объяснил, почему руководство госкорпораций получает такие заоблачные суммы.

«Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше», - рассказал президент.

Глава государства отметил, что одно время в России складывалась похожая ситуация на рынке гражданской авиации. Тогда иностранным пилотам, работающим в России, выплачивали зарплаты, достойные Европы и США.