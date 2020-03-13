Путин рассказал, чем нынешние бизнесмены отличаются от олигархов 90-х

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13 марта 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин объяснил, в чем заключается разница между олигархами 90-х и современными миллионерами. Глава государства заявил, что в прошлом бизнесмены активно пытались влиять на политику.

«Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются», - сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас крупные бизнесмены не вмешиваются в вопросы государственной политики, поскольку поняли, что не могут влиять на принимаемые решения.