Все новости >>

//Политика 13+

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года
Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие перспективы ожидают нынешнего главу государства Владимира Путина в том случае, если будут сняты ограничения на число президентских сроков.

Жириновский уверен, что если ограничения будут отменены, то Путин останется у власти до 2036 года – на два срока. По мнению главы ЛДПР, после этого президент сможет окончательно отойти от управления страной.

«Снять ограничения - и снова на выборы. Тогда у него будет новых два срока. И в 2036 году он уже окончательно может уйти в отставку… У него открылась возможность, и это будет в принципе создавать стабильность и для него, что не надо собирать вещи, через 4 года уже конец, и в идеале - могут быть полномочия до мая 2036 года», - сказал Жириновский.

АБ

//картина дня

Политика

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие перспективы ожидают нынешнего главу государства Владимира Путина в том случае, если будут сняты ограничения на число президентских сроков.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные документы.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…