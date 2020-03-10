Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

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10 марта 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие перспективы ожидают нынешнего главу государства Владимира Путина в том случае, если будут сняты ограничения на число президентских сроков.

Жириновский уверен, что если ограничения будут отменены, то Путин останется у власти до 2036 года – на два срока. По мнению главы ЛДПР, после этого президент сможет окончательно отойти от управления страной.

«Снять ограничения - и снова на выборы. Тогда у него будет новых два срока. И в 2036 году он уже окончательно может уйти в отставку… У него открылась возможность, и это будет в принципе создавать стабильность и для него, что не надо собирать вещи, через 4 года уже конец, и в идеале - могут быть полномочия до мая 2036 года», - сказал Жириновский.