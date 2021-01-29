Жириновский предложил создать министерство молодежи и назвал кандидатуру министра
29 января 2021, 20:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он более 30 лет занимается политикой, но ничего не знает про функционирующую сегодня Росмолодежь.
Парламентарий отметил, что необходимо создать специальное министерство и поставить во главе его человека из молодежи.
«От ЛДПР мы выдвинем депутата Власова. Он самый молодой депутат Госдумы. Пусть МГУ, где учатся ребята со всех регионов России, выдвинет своего кандидата, и правительство своего выдвинет, а решение примет молодежь», - сказал политик.
Жириновский также выразил готовность прочитать несколько лекций про то, как нужно работать с молодежью.
Ранее Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.