Жириновский предложил создать министерство молодежи и назвал кандидатуру министра

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29 января 2021, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он более 30 лет занимается политикой, но ничего не знает про функционирующую сегодня Росмолодежь.

Парламентарий отметил, что необходимо создать специальное министерство и поставить во главе его человека из молодежи.

«От ЛДПР мы выдвинем депутата Власова. Он самый молодой депутат Госдумы. Пусть МГУ, где учатся ребята со всех регионов России, выдвинет своего кандидата, и правительство своего выдвинет, а решение примет молодежь», - сказал политик.

Жириновский также выразил готовность прочитать несколько лекций про то, как нужно работать с молодежью.

Ранее Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины.