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Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины. По его словам, он бы смог выиграть выборы.

Политик отметил, что за него проголосовали бы и русские, и украинцы. Он также подчеркнул, что уже «всем надоела эта «возня», когда гибнет страна и ее экономика.

Жириновский заявил, что «весь мир встал в очередь на вакцину – «и нашу, и другие», только на Украине нет вакцины.

«Смешно, рядом Россия, им предлагают - берите, даже бесплатно, но нет», - сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Жириновский считает незаконным возбужденное против него уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР.

ДВа

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