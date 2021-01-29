ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Мусульмане попросили проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Мусульмане попросили проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Духовное управление мусульман Татарстана направило запрос разработчикам отечественных вакцин от COVID-19 с просьбой проверить их состав на халяльность.

По словам председателя комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ республики Ирека Зиганшина, в духовном ведомстве хотят убедиться, что в составе вакцин не содержится нехаляльных компонентов.

Зиганшин отметил, что причиной подобного запроса стали многочисленные обращения от верующих, в которых они выражали обеспокоенность возможным наличием в вакцинах запрещенных исламом компонентов.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» прошла официальную регистрацию в Гвинее.

ДВа

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью