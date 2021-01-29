Мусульмане попросили проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность

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29 января 2021, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Духовное управление мусульман Татарстана направило запрос разработчикам отечественных вакцин от COVID-19 с просьбой проверить их состав на халяльность.

По словам председателя комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ республики Ирека Зиганшина, в духовном ведомстве хотят убедиться, что в составе вакцин не содержится нехаляльных компонентов.

Зиганшин отметил, что причиной подобного запроса стали многочисленные обращения от верующих, в которых они выражали обеспокоенность возможным наличием в вакцинах запрещенных исламом компонентов.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» прошла официальную регистрацию в Гвинее.