12,5 трлн рублей наличными находятся на руках россиян и в кассах предприятий

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29 января 2021, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

По данным Банка России, сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий в декабре превысила отметку в 12,5 трлн рублей.

Всего же за 2020 год сумма банкнот и монет, находящихся в обращении в РФ, подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4% и на 1 января составила 13,4 трлн рублей. Ранее ЦБ отмечал повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году. При этом ситуация в России не была уникальной.

«Как в развитых, так и в развивающихся странах эти тренды были вполне сопоставимы или даже более выражены», - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 триллионов рублей.