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Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 триллионов рублей

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 триллионов рублей
Фото: сайт Госдума РФ

Долги россиян перед банками по ипотеке в декабре выросла на 1,7% и впервые достигла отметки в 9,1 трлн рублей.

По данным ЦБ, банки за последний месяц прошлого года нарастили выдачи ипотеки на 12,2%, выдав более 211 тысячи ссуд. Регулятор уточнил, что в декабре банкам не хватило лишь 714 ипотечных кредитов, чтобы достичь рекордного уровня октября 2020 года.

При этом объем выданных кредитов стал абсолютным историческим максимумом, увеличившись за месяц до 560,1 млрд рублей при средней ставке, которая снизилась на 0,02 процентного пункта - до 7,36%. Тем не менее, параллельно высоким показателям, в рост идет и задолженность, достигшая исторического максимума.

Ранее сообщалось, что в России ипотеку могут распространить на строительство деревянных домов.

ДВа

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