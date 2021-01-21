В России ипотеку могут распространить на строительство деревянных домов
21 января 2021, 13:28[ «Аргументы Недели» ]
Правительство поддержало инициативу распространить ипотеку на деревянные частные дома. Об этом заявилавице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, это сделает индивидуальное жилищное строительство доступнее и поддержит лесную отрасль.
Абрамченко отметила, что сейчас рынок деревянного строительства достаточно ограничен – продажей таких домов занимается 65 компаний в России. При этом спрос на деревянную застройку растет, и ипотека позволит его удовлетворить.
Сейчас доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство не превышает 1-2% от общего объема, поскольку ставка по ним сопоставима с обычным потребительским кредитом. При этом, согласно соцопросам, более 60% граждан хотели бы жить в своем доме.
Ранее сообщалось, что россияне потратили на льготную ипотеку не менее 150 миллиардов рублей.
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