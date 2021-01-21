В России ипотеку могут распространить на строительство деревянных домов

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2021, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Правительство поддержало инициативу распространить ипотеку на деревянные частные дома. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, это сделает индивидуальное жилищное строительство доступнее и поддержит лесную отрасль.

Абрамченко отметила, что сейчас рынок деревянного строительства достаточно ограничен – продажей таких домов занимается 65 компаний в России. При этом спрос на деревянную застройку растет, и ипотека позволит его удовлетворить.

Сейчас доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство не превышает 1-2% от общего объема, поскольку ставка по ним сопоставима с обычным потребительским кредитом. При этом, согласно соцопросам, более 60% граждан хотели бы жить в своем доме.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на льготную ипотеку не менее 150 миллиардов рублей.