ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В России ипотеку могут распространить на строительство деревянных домов

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

В России ипотеку могут распространить на строительство деревянных домов
Фото: pixabay.com

Правительство поддержало инициативу распространить ипотеку на деревянные частные дома. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, это сделает индивидуальное жилищное строительство доступнее и поддержит лесную отрасль.

Абрамченко отметила, что сейчас рынок деревянного строительства достаточно ограничен – продажей таких домов занимается 65 компаний в России. При этом спрос на деревянную застройку растет, и ипотека позволит его удовлетворить.

Сейчас доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство не превышает 1-2% от общего объема, поскольку ставка по ним сопоставима с обычным потребительским кредитом. При этом, согласно соцопросам, более 60% граждан хотели бы жить в своем доме.

Ранее сообщалось, что россияне потратили на льготную ипотеку не менее 150 миллиардов рублей.

ДВа

В мире

Французский портал AgoraVox: Азербайджан мог использовать в войне в Карабахе оружие НАТО

Французский портал AgoraVox: Азербайджан мог использовать в войне в Карабахе оружие НАТО

Азербайджан мог использовать в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха вооружение НАТО. Такая версия высказана в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах французских интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью